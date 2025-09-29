Sinner approda in semifinale all’Atp 500 di Pechino

(250927) -- BEIJING, Sept. 27, 2025 (Xinhua) -- Jannik Sinner celebrates during the men's singles second round match between Terence Atmane of France and Jannik Sinner of Italy at 2025 China Open tennis tournament in Beijing, China, Sept. 27, 2025. (Xinhua/Bai Xuefei) - Bai xuefei -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE000412_20250927_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2509271603

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda in semifinale al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il 24enne tennista altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha liquidato nei quarti l’ungherese Fabian Marozsan, 57esimo del ranking, con il punteggio di 6-1 7-5, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco. Tra l’azzurro e la finale c’è ora l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3 e 8 Atp, che nei quarti ha beneficiato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro del ceco Jakub Mensik, settima forza del torneo e 19esimo della classifica mondiale.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

