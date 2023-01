MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open. L’azzurro, 15esima testa di serie, si è imposto in tre set sull’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. “Sono molto felice di essere già al terzo turno – ha detto Sinner nell’intervista rilasciata in campo a fine partita -. Il livello del mio tennis oggi è stato sicuramente buono. Ho servito bene e ho risposto come dovevo”. buona la prima per Lucrezia Stefanini. La 24enne di Carmignano, n.141 del ranking, promossa dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta per 3-6 7-5 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e tre quarti, la veterana tedesca Tatjana Maria, n.71 WTA, semifinalista a Wimbledon lo scorso anno, centrando la sua prima vittoria in un main draw Major alla prima partecipazione.



– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

