Nba, Miami vince il braccio di ferro con Boston e ingaggia Antetokounmpo

ROMA (ITALPRESS) – Miami Heat ha finalmente vinto il braccio di ferro con i Boston Celtics nella corsa per ingaggiare Giannis Antetokounmpo. La 31enne stella greca, campione Nba nel 2021, è stata ceduta nella tarda serata di ieri dai Milwaukee Bucks alla franchigia della Florida, che ora più che mai non nasconde le sue ambizioni nella Eastern Conference. Uno scambio clamoroso tra i due club: Miami ha firmato Antetokounmpo e l’ala grande Bobby Portis, i Bucks hanno ottenuto Tyler Herro, Kel’El Ware, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis, tre scelte al primo giro del draft, inclusa la 13^ assoluta del prossimo. Questo scambio segna la fine di una lunga trattativa iniziata a febbraio quando, secondo i media americana, Milwaukee ha valutato offerte per il suo due volte Mvp (2019, 2020). La questione è riemersa a maggio, allorché Jimmy Haslam, co-proprietario del team, ha dichiarato di voler finalizzare l’accordo prima del draft del 23 giugno per assicurarsi delle scelte. In questa stagione, Antetokounmpo ha giocato solo 36 partite (27,6 punti, 9,8 rimbalzi, 5,4 assist), principalmente a causa di infortuni.

Complessivamente, ha superato le 70 gare solo una volta nelle ultime sette stagioni (73 nel 2023-2024). L’ala-grande ellenica non aveva militato con un altro quintetto da quando era stata scelta al 15° posto assoluto nel draft del 2013 dai Bucks. Dopo 13 stagioni con la franchigia, Antetokounmpo, bronzo con la sua nazionale agli Europei di Lettonia 2025, lascia un’eredità immensa. In 895 partite, l’All-Star si è affermato come il miglior marcatore (21.531 punti), rimbalzista (8.882 rimbalzi), assist-man (4.484 assist) e stoppatore (1.088) di tutti i tempi dei Bucks. Ha anche conquistato due titoli Mvp consecutivi nel 2019 e nel 2020. Ma soprattutto, ha contribuito e non poco al titolo Nba dei Bucks nel 2021, 50 anni dopo il primo messo in bacheca da Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson.

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