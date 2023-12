VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è intervenuto questa mattina all’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Venezia e l’aeroporto Marco Polo, a Tessera. Presenti all’avvio dei lavori il vicepremier del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Ferraris; l’amministratore delegato e direttore generale RFI, Gianpiero Strisciuglio; il commissario straordinario di Governo e vicedirettore generale Operations RFI, Vincenzo Macello; il presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi; l’amministratore delegato di Rizzani de Eccher, Giovanni Cerchiarini.

L’opera, per un investimento complessivo di circa 644 milioni di euro in parte finanziato anche dai fondi PNRR, prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria, che collegherà Venezia all’aeroporto Marco Polo. Il collegamento partirà dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l’aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove sarà realizzata la stazione passante ‘Venezia – Aeroporto’, interrata a due binari e collegata al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiungerà al tratto in superficie. “Il Comune di Venezia ha sempre seguito con grande attenzione l’iter che oggi ci porta a inaugurare l’avvio dei lavori – ha commentato il sindaco – Il mio grazie va al Consiglio comunale, ai consiglieri comunali e di Municipalità che si sono spesi in questi anni per spiegare ai nostri cittadini la bontà di quest’opera che nel corso di vent’anni nella sua fase progettuale si è scontrata con molte difficoltà, a partire dai ricorsi di chi dice sempre no, fino ai personalismi e alle dispute di interessi”.

“Adesso dobbiamo alzare l’asticella e guardare al futuro rassicurando la cittadinanza sulle procedure di cantierizzazione: ci sarà grande attenzione per ridurre qualsiasi impatto sulla viabilità – ha aggiunto Brugnaro – Una grande opera strategica per la città e per il territorio, che si affianca all’altro grande progetto che prenderà vita nei prossimi mesi, l’avvio dei lavori di realizzazione del Bosco dello Sport. Un’infrastruttura che sarà realizzata grazie al supporto del Governo e che sarà la risposta, con i fatti, a chi in questi anni ha deciso di confrontarsi con la città. Due grandi opere che avranno un’importante ricaduta sul Paese e che testimoniano come mettendo da parte le polemiche e i personalismi, grazie alla collaborazione tra istituzioni, le cose possono essere fatte con le risorse e con i tempi certi”. Committente degli interventi è Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, mentre a Italferr, società del Polo Infrastrutture, è stata assegnata la direzione dei lavori. Il nuovo collegamento, è stato spiegato nel corso della presentazione del progetto, potrà essere utilizzato sia dai treni regionali che dai treni a lunga percorrenza, favorendo l’intermodalità tra il trasporto ferroviario e quello aereo.

