Sin, Agosti “Obiettivo parità di cure neonatali in tutta Italia”

MILANO (ITALPRESS) - Coinvolgere sempre di più i genitori in terapia intensiva neonatale, avere un progetto di uguaglianza nelle cure neonatali in tutta la Penisola, continuità assistenziale dopo le dimissioni dall'ospedale e sostenere il latte materno per i prematuri. Sono questi i principali obiettivi su cui Massimo Agosti, presidente eletto della Società Italiana di Neonatologia (Sin), intervistato da Italpress. intende concentrarsi nel corso del suo mandato.(ITALPRESS) trl/gsl