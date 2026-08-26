Simonelli “Supercoppa? Aspettiamo offerte, altrimenti si giocherà a San Siro”

MILANO (ITALPRESS) - "Supercoppa italiana? Non lo sappiamo ancora dove giocare, con grandissima probabilità la giocheremo o il 22 o il 23 dicembre, prima di Natale. Stiamo aspettando delle offerte, se saranno il linea con le aspettativa potremmo giocarla sia fuori che dentro l'Europa, ma non lontanissimo. Altrimenti sarà a San Siro perché come da regolamento si gioca sul campo della squadra che ha vinto lo Scudetto". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio Aic, in merito a dove si disputerà la prossima Supercoppa italiana. pia/gm/azn