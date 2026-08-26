Simonelli “Divieti di trasferta siano provvedimenti mirati, non a pioggia”

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo sempre dalla parte delle forze dell'ordine, capiamo le esigenze dell'ordine pubblico e sono anche le esigenze dei club, ne abbiamo parlato anche col ministro Piantedosi, che in questo si è dimostrato molto sensibile, vogliamo una clusterizzazione ben precisa, cioè non provvedimenti a pioggia". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio Aic, riferendosi alla gestione dei divieti di trasferta. "Vogliamo che questi provvedimenti siano mirati verso quei facinorosi che anche noi vogliamo che stiano fuori dagli stati, che anche noi vogliamo che non vadano in trasferta, ma invece vogliamo che vadano in trasferta tutti gli altri tifosi perché vogliamo dare lo spettacolo a tutti i veri appassionati del calcio". pia/gm/azn