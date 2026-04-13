Simonelli “Diciotto società hanno accreditato Malagò come candidato per la Figc”

MILANO (ITALPRESS) - "A questo punto noi possiamo certificare che 18 società hanno accreditato Giovanni Malagò come possibile candidato da parte della Serie A per la Figc, le due che non l'hanno fatto sapete già chi sono, Lazio e Verona, non certo per mancanza di fiducia nella figura di Malagò, che credo tutti riconoscono come uno delle persone più autorevoli nel mondo dello sport, è una persona di grande riferimento per tutti". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, confermando la candidatura di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, come prossimo presidente della Figc. "Sia Lazio che Verona tengono a far presente che c'è il loro sostegno a Malagò, ne hanno fatto una questione di metodo dove ritenevano che, come peraltro si era anche un po' immaginato, che prima si discutesse dei programmi e poi si individuasse la persona che potesse portare avanti quei programmi che interessano alla Serie A. Chiaramente Malagò è una persona di altissimo livello, 18 società su 20 hanno pensato che qualunque fosse il programma, Malagò sarebbe stato in grado di portarla avanti per la sua statura e per il suo livello". pia/ari/gtr