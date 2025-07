Simone Cristicchi annulla un concerto “Ho la paralisi di Bell”

ROMA (ITALPRESS) – Simone Cristicchi è stato costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard in Valle d’Aosta. Lo ha annunciato sui social lo steso cantante: “È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto nell’ambito della rassegna Aosta Classica. Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione. Vi ringrazio per la comprensione”, scrive l’artista. La sindrome di Bell è una forma di paresi facciale che causa debolezza o paralisi improvvisa dei muscoli di un lato del viso. È causata dall’infiammazione del nervo facciale che controlla i muscoli facciali e alcune funzioni sensoriali. La paralisi di Bell è solitamente temporanea.

