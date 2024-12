ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo presidente nazionale SIMEU è Alessandro Riccardi, nominato in occasione della prima riunione del neoeletto Consiglio Direttivo Nazionale della Società Scientifica, risultato delle elezioni avvenute nello scorso novembre. Il dottor Riccardi, laureato a Genova lavora a Pietra Ligure dal 1° febbraio di quest’anno e sostituisce nella carica il dott. Fabio De Iaco, Presidente uscente che entrerà di diritto nell’Ufficio di Presidenza del prossimo triennio come Past President.

Dell’Ufficio di Presidenza nazionale sono stati assegnati anche gli altri incarichi gestionali e rappresentativi: Vicepresidente della società è il dott. Mario Guarino (Napoli), Segretario il dott. Mirko Di Capua (Bergamo), TesoriereGiovanni Noto (Ragusa) Coordinatore area infermieristica Antonella Cocorocchio (Roma), mentre il Coordinatore degli Specializzandi eletto è Alessandra Iorfida della Scuola di Specializzazione di Medicina di Emergenza Urgenza Humanitas University di Milano.

Fanno inoltre parte del Direttivo Nazionale come Consiglieri: Andrea Fabbri, Roberto Cosentini, Sossio Serra, Simone Vanni, Domenico Michele Spampinato, Anna Maria Brambilla, Paolo Pinna Parpaglia, Daniela Pierluigi, Alessio Gamboni, Gabriele Savioli, Nazerian Peiman ed Emiliano Fanicchia e Simoni Pompili per l’area infermieristica.

Il Board si completa con il Collegio dei Revisori dei Conti composto da Fabio Causin, Giuseppina Fera e Marco Valobra ed il Collegio dei Probiviri Gian Alfonso Cibinel, Stefano Paglia e Michele Zagra.

“L’impegno condiviso del nuovo gruppo di lavoro è di rafforzare ulteriormente il ruolo scientifico di SIMEU in tutti gli aspetti dell’emergenza urgenza. In un momento molto difficile in cui è necessario evidenziare il ruolo fondamentale di tutti i professionisti, medici ed infermieri, in ambito ospedaliero e preospedaliero come specialisti unici in una medicina di servizio quale è la MEU è importante per noi rinsaldare un legame costruttivo e di lavoro per innovare e costruire nuovi scenari di valorizzazione per tutti i nostri colleghi”, la prima dichiarazione del Presidente neoeletto.

– Foto ufficio stampa Simeu –

