Nuova Diga Foranea di Genova, posato il ventesimo cassone

GENOVA (ITALPRESS) – Prosegue la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova con il posizionamento del ventesimo cassone. L’attività di posa si inserisce nel quadro complessivo dei lavori portati avanti dal Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. “L’opera avanza adottando i più elevati standard di sicurezza e protocolli rigorosi per la salvaguardia dell’ecosistema marino, integrando la complessità ingegneristica con la tutela del territorio – spiega Webuild in una nota -. Con l’installazione dell’ultimo modulo, l’infrastruttura supera gli 880 metri di lunghezza complessiva. Il sistema conta oggi 20 cassoni, suddivisi tra tre unità di grandi dimensioni (67 metri di lunghezza per 34 di altezza) e 17 moduli standard, che compongono il corpo principale della barriera. L’impegno tecnico si concentra nelle attività subacquee, che hanno superato i 500 giorni di operazioni continuative, dalle bonifiche belliche al monitoraggio strutturale. In mare aperto opera una flotta di oltre 60 mezzi navali, impegnati in un coordinamento logistico che segue costantemente l’andamento delle condizioni meteomarine per garantire la sicurezza del personale”.

Sul fronte della sostenibilità, “la protezione della fauna marina resta una priorità operativa. Durante le circa 60 uscite effettuate per il trasporto dei cassoni, sono stati registrati 43 avvistamenti di cetacei e fauna locale: un dato che attesta l’efficacia dei protocolli di mitigazione acustica e visiva adottati lungo le rotte dei convogli – conclude Webuild -. Parallelamente alla barriera esterna, avanza la realizzazione della sovrastruttura, per cui sono stati gettati i primi due conci della soletta del cassone C35. Proseguono anche le opere complementari, con la realizzazione della nuova condotta idrica per l’Acquario di Genova. Insieme al Terzo Valico dei Giovi, la Nuova Diga si delinea come l’asset strategico per l’efficientamento logistico del sistema portuale genovese nel Mediterraneo”.

– foto ufficio stampa Webuild –

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