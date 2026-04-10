Silvia Salis “Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedesse il centrosinistra unito, ci penserei”

GENOVA (ITALPRESS) – Qualora dalla coalizione di centrosinistra le venisse chiesto di candidarsi alla guida del Paese, Silvia Salis valuterebbe la proposta. “Di fronte a una richiesta unitaria non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia”, afferma la sindaca di Genova in un’intervista a “Bloomberg”.

“È chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso eludere le domande. È una cosa interessante, mi lusinga”, aggiunge, precisando che non parteciperebbe alle primarie. Per alcuni Salis è “l’anti-Meloni”. Alla domanda se veda delle somiglianze con la premier, Salis ha risposto così: “No, mi chiamo Silvia. Ma sì, sono una madre, sono cristiana e sono anche sposata. Ho soddisfatto tutti i requisiti”.

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