BARI (ITALPRESS) – Regione Puglia, Ance Puglia, Feneal Uil Puglia, Filca Cisl Puglia e Fillea Cgil Puglia hanno siglato questa mattina in Fiera del Levante, a Bari, un protocollo finalizzato a favorire le opportunità di inserimento lavorativo nel settore edilizio attraverso percorsi di formazione professionale. Le parti coinvolte si sono in particolare impegnate a raggiungere una serie di obiettivi utili a ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come per esempio la promozione della formazione di personale specializzato nel comparto dell’edilizia finalizzata all’assunzione, il sostegno alla proattività di piccole e piccolissime mediante la creazione di veri e propri hub di competenze a servizio di tutta la filiera e la valorizzazione del sistema formativo regionale – attraverso il rafforzamento del legame col sistema delle imprese – e delle aziende di medie e grandi dimensioni organizzate per formare persone non occupate.

Per raggiungere questi obiettivi, le parti si sono impegnate anche a costruire la prima “Puglia Building Academy”, un’iniziativa volta a formare i giovani, con la collaborazione dei Formedil pugliesi, e a inserirli nelle aziende attraverso contratti di apprendistato.

All’evento hanno partecipato l’assessore alla Formazione e Lavoro, politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale della Regione Puglia Sebastiano Leo, il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore, la dirigente regionale della Sezione Formazione Monica Calzetta, oltre che Francesco Pappolla, Antonio Delle Noci e Ignazio Savino, segretari generali rispettivamente di Feneail Uil Puglia, Filca Cisl Puglia e Fillea Cgil Puglia.

“Oggi fare sistema – afferma l’assessore Leo – è fondamentale, lo è fare squadra e sinergia, lavorare insieme con le associazioni, i datoriali e i sindacati, le istituzioni in generale. Lo è a maggior ragione in un mondo oggi molto complesso, connesso e tecnologicamente avanzatissimo. Per questo la soluzione migliore per essere efficaci ed efficienti è proprio fare sistema. In questo, il protocollo firmato oggi rappresenta una prima fase importante, perchè si stabiliscono le regole e gli intenti, nonchè i soggetti che devono interloquire. Poi seguirà la fase ancora più importante, che è quella della fattibilità e della messa in opera del protocollo d’intesa. Noi faremo tutto questo perchè l’edilizia, ma anche l’agricoltura e altri settori come il turismo sono fondamentali per la nostra economia. L’edilizia in questo momento è davvero importante e prioritario e dobbiamo cercare di coinvolgere imprese, scuole, ragazzi e ragazze”.

“L’accordo – aggiunge Biancofiore – è fondamentale perchè mette le basi per affrontare le sfide del futuro della nuova edilizia. Le criticità le conosciamo tutti, a partire dalla mancanza di manodopera, specialmente di quella qualificata. Anche per questo è fondamentale fare sistema con le istituzioni e le parti sociali: credo che questo porterà a una nuova edilizia green, più tecnologica, capace di dare più spazio ai giovani e alle donne. Insomma, il protocollo siglato oggi ci fa guardare con più fiducia al futuro perchè è in controtendenza alla grande distrazione manifestata negli ultimi anni nei confronti di un settore fondamentale per l’economia del Paese e della Puglia”.

Sorridono anche i rappresentanti dei sindacati: per Savino, l’accordo “punta a dare seguito alle premesse” date dall'”occasione straordinaria del Pnrr”; per Delle Noci “è importante avvicinare i giovani al nostro settore”, che non deve più essere considerato “un ripiego”; per Pappolla “la sigla del protocollo d’intesa rappresenta un importante momento di condivisione e collaborazione”.

– foto xa2 Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]