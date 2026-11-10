Siglato l’accordo fra l’Aspal e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria

CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato sottoscritto e presentato questa mattina negli uffici dell’Assessorato del Lavoro della Sardegna a Cagliari l’accordo di collaborazione tra l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP).

L’intesa, siglata dal Direttore Generale dell’ASPAL Luca Mereu e dal Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna Domenico Giuseppe Arena, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027. L’obiettivo principale della partnership è quello di informare e orientare i giovani cittadini sardi su come partecipare ai bandi e avvisi dell’amministrazione penitenziaria, rafforzando contestualmente la rete territoriale dei servizi per il lavoro. Le azioni previste si rivolgono in modo specifico ai giovani in uscita dai percorsi scolastici e formativi, ai disoccupati o a chiunque sia in cerca di una nuova occupazione, nonché ai volontari congedati senza demerito dalle Forze Armate, favorendo così l’occupabilità complessiva sul territorio regionale. In virtù di questo accordo, i Centri per l’Impiego di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano ù con la prospettiva di coinvolgere in futuro ulteriori sedi dell’isola ù diventeranno i punti di riferimento per l’erogazione di servizi di orientamento e informazione dedicati in relazione all’uscita degli avvisi pubblici periodi.

Le attività sul territorio saranno sviluppate in stretto coordinamento con il personale specializzato del PRAP e potranno avere anche la collaborazione attiva di enti locali, scuole e università, con lo scopo di ampliare il più possibile la conoscenza dei percorsi professionali nell’amministrazione penitenziaria. L’intera iniziativa si inserisce nel quadro del Programma GOL, con particolare riferimento a una sempre crescente attenzione rivolta alla presa in carico personalizzata dell’utenza dei Centri per l’impiego e al rafforzamento delle sinergie di sistema pubblico-privato, volte alla promozione dell’occupazione e dell’occupabilità e allo sviluppo del territorio. La collaborazione istituzionale è gratuita e non prevede oneri economici per le parti.

“Scegliere la propria strada dopo la scuola è un momento cruciale per i ragazzi sardi ma orientarsi tra bandi e concorsi pubblici non è sempre facile, come mi raccontano spesso. I ragazzi hanno un bisogno di informazioni chiare, certe e accessibili per capire come muovere i primi passi verso il loro futuro e la rete dell’Aspal si impegna a fornirle sempre meglio – spiega l’assessora del Lavoro Desirè Manca – . Sono molto felice della firma di questo accordo che prevede una attività informativa dell’Aspal nell’orientamento per il settore dell’amministrazione penitenziaria”, conclude l’assessora del Lavoro Desirè Manca.

“Sono molto felice anch’io per la firma di questo accordo – ha dichiarato il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna Domenico Giuseppe Arena – . Noi in Sardegna abbiamo un sotto dimensionamento del personale di circa il 25 per cento e quindi esistono opportunità importanti di inserimento per professionalità che spesso non si conoscono. Nella amministrazione penitenziaria ultimamente si è creata una ramificazione di mansioni e di sviluppo delle carriere che possono essere attrattive per i giovani sardi”.

“Si tratta di un accordo importante – afferma Luca Mereu, Direttore Generale dell’ASPAL– perché ci permette di rafforzare la collaborazione tra istituzioni per offrire ai cittadini sardi, in particolare ai giovani e alle persone in cerca di occupazione, nuove opportunità di orientamento e inserimento professionale”.

– Foto Regione Sardegna –

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