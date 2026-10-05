Sigfrido Ranucci sospeso per dieci giorni dalla Rai

ROMA (ITALPRESS) – La Rai, a quanto si apprende, ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci.

“Tuttavia, sabato sarò a Bologna al Duse a presentare la mia storia, #DiarioDiUnTrapezista, alle ore 20.45. Il 17 ad Albenga al teatro Ambra tra gli amici, i Fieui di Caruggi, il 24 ottobre Reggio Calabria, 29 ottobre Calcinato. Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete”. Lo scrive su Facebook Ranucci, postando la notizia della sospensione di 10 giorni decisa dalla Rai.

IL LEGALE “IMPUGNEREMO IL PROVVEDIMENTO”

“Proprio mentre il Tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare di Sigfrido Ranucci nei confronti del provvedimento di rimozione da Report, la Rai gli comunica una nuova sanzione: dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Una decisione che interviene a pochi giorni dalla presentazione di articolate difese, con le quali sono state contestate nel merito e nel metodo le accuse formulate dalla Rai. In attesa della decisione del Giudice non commentiamo la coincidenza temporale. Il provvedimento sarà impugnato”. E’ quanto si legge in una nota dell’avvocato del giornalista, Roberto De Vita.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).