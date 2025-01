RIMINI (ITALPRESS/MNA) – Alla Fiera di Rimini fino al 22 gennaio è in corso la 46esima edizione di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, la manifestazione firmata Italian Exhibition Group che si conferma punto di riferimento per il Foodservice internazionale, abbracciando settori chiave come gelato, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza. Con delegazioni da 33 Paesi, SIGEP World 2025 è l’edizione più grande e internazionale di sempre: una vetrina di innovazione tecnologica, con più di 40 talk e 60 speaker da tutto il mondo per condividere le ultime tendenze che stanno trasformando il settore. Sono oltre 3.000 i buyer internazionali arrivati tra i padiglioni della Fiera di Rimini provenienti da 79 Paesi, facilitando incontri di business e networking. SIGEP World si conferma così un crocevia per l’industria Out-of-Home, rafforzando il ruolo dell’Italia come leader nel panorama del Foodservice globale.

Un elemento distintivo di questa edizione è la presenza dell’Arabia Saudita in qualità di Guest Country. Il Paese, che ospiterà Expo 2030, sta emergendo come un mercato strategico nel settore dell’hospitality e della ristorazione. Per questo, e grazie alla sua crescita economica e alla domanda di tecnologie innovative, SIGEP World offre alle aziende ospitate e ai propri brand espositori un’opportunità unica per costruire partnership con attori chiave del mercato saudita. Una delegazione di top buyer sauditi, tra cui grandi nomi come Barn’s, catena di coffee shop che annovera oltre 800 punti vendita, Elite Hospitality/Al-Nahla Group, tra le principali aziende dell’hospitality e Al Tazaj, catena di quick service restaurant con più di 120 locali, ha arricchito l’evento, aprendo nuove prospettive per l’industria globale del Foodservice.

Nel corso della giornata inaugurale di SIGEP World 2025, la delegazione saudita dal Ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura e dalla Culinary Arts Commission – Ministero della Cultura è salita sul palco della Vision Plaza per il saluto ufficiale e la cerimonia di accoglienza da parte dei vertici di Italian Exhibition Group, tra cui l’amministratore delegato Corrado Peraboni: “L’obiettivo principale di SIGEP 2025 era l’internazionalità. Non per nulla lo abbiamo chiamato SIGEP World, a testimoniare che è la conclusione del giro del mondo che facciamo con SIGEP anche a Shenzhen e Singapore. Questa è una manifestazione che è cresciuta in termini di presenza internazionale e ne è testimone il paese ospite di quest’anno che è l’Arabia Saudita, uno dei mercati più promettenti per i nostri espositori: ci attendiamo visitatori da oltre 160 paesi”.

“La presenza insieme alle altre delegazioni a questo evento è qualcosa che mi rallegra personalmente: SIGEP World 2025 accoglie grandi aziende con cui abbiamo interessi comuni per ciò che riguarda la sicurezza alimentare e i prodotti agricoli” ha dichiarato Bandar Bin Saleh Alhedayuah – Direttore Generale della Sede del Ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura nella regione del Confine Settentrionale dell’Arabia Saudita. “Questo è un punto di partenza per il futuro delle relazioni: il Regno dell’Arabia Saudita, come ha richiesto il principe ereditario Mohammed Bin Salman all’interno della visione 2030, ha una grande prospettiva di collaborazione in futuro tra i due paesi in tutte le industrie alimentari e nella sostenibilità di questi prodotti in ogni loro forma”.

“Andare all’estero e organizzare SIGEP World in altri continenti è probabilmente il più forte, il più importante strumento di marketing, di promozione dell’evento” ha spiegato Francesco Santa, international business development director di IEG – Italian Exhibition Group. “Organizzare un SIGEP ben fatto in paesi come la Cina o come Singapore, e quindi che copre l’intero sud-est asiatico, significa presentare al mondo SIGEP World e dire che a Rimini organizziamo la fiera più importante a livello globale, dando così un’opportunità anche agli espositori locali di venire a presenziare questa manifestazione. Quindi la finalità ultima di organizzare le manifestazioni in giro per il mondo, come in questo caso SIGEP Asia e SIGEP China, è quella di promuovere SIGEP World e di attrarre espositori e specialmente buyers da due dei mercati più importanti al mondo”.

