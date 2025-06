Sicurezza Usa, il Congresso sente Hegseth per l’utilizzo dei militari

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario Usa alla Difesa Pete Hegseth sarà ascoltato questa settimana dal Congresso sull’utilizzo delle Forze armate per la sicurezza nazionale.

Secondo quanto precisa l’emittente Cnn, si tratta delle prime audizioni per Hegseth a Capitol Hill da quando ha assunto l’incarico al Dipartimento lo scorso gennaio. Hegseth dovrà motivare in particolare l’uso delle Forze armate da parte del presidente Donald Trump a livello nazionale, sia in California, in risposta alle proteste di Los Angeles, sia al confine, dove quasi 10.000 soldati in servizio attivo sono stati schierati per impedire ai migranti di entrare negli Stati Uniti.

Sabato scorso, Hegseth aveva scritto su X che “il Dipartimento della difesa sta mobilitando immediatamente la Guardia Nazionale per supportare le forze dell’ordine federali a Los Angeles. E, se la violenza dovesse continuare, anche i Marines in servizio attivo a Camp Pendleton saranno mobilitati: sono in stato di massima allerta”.

A Los Angeles sono stati successivamente inviati 700 Marines e altri 2.000 membri della Guardia Nazionale, suscitando le proteste del governatore della California, Gavin Newsom, che ha definito “illegale” il dispiegamento. Le proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump hanno intanto esteso il loro raggio d’azione dilagando in altre città della California e in Texas. Solo a Los Angeles, secondo i media statunitensi, sono stati effettuati finora 150 arresti.

