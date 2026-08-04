Sicurezza stradale, Polizia e Anas adottano Vergilius Plus per il controllo della velocità media

ROMA (ITALPRESS) – Più tecnologia e controlli sulle grandi arterie italiane. Polizia Stradale ed Anas hanno adottato il nuovo sistema di rilevazione della velocità media Vergilius Plus. Il Vergilius Plus è un sistema di controllo evoluto, pensato per monitorare costantemente il traffico veicolare. Grazie a telecamere avanzate, con lettura automatica delle targhe ed identificazione della categoria dei mezzi, il sistema è in grado di controllare la velocità dei veicoli, inducendo gli automobilisti a mantenere comportamenti corretti e ridurre così il rischio di incorrere in un sinistro stradale.

L’obiettivo del nuovo sistema, omologato, è di regolarizzare il traffico, modificando il comportamento dei conducenti, incentivandoli a rispettare i limiti di velocità lungo l’intero percorso sottoposto a controllo.

Il sistema Vergilius Plus sarà gestito dalla Polizia Stradale, che accerterà le infrazioni ed emetterà i relativi verbali, sarà attivo su 36 tratte stradali ed autostradali per uno sviluppo chilometrico complessivo di circa 211 km, in entrambe le direzioni di marcia: Autostrada A2 “Del Mediterraneo”, tra Salerno e Buonabitacolo (SA); Strada Statale 1 Aurelia, tra il km 11+950 e il km 23+500; Strada Statale 7 quater “Domitiana”, dal km 44+630 al km 54+300; Strada Statale 309 “Romea”, tra il km 1+680 e il km 7+080; Strada Statale 145 Var “Sorrentina”, all’interno della Galleria Santa Maria di Pozzano, dal km 0+072 al km 4+950.

Attraverso sistemi intelligenti ed evoluti, come il Vergilius Plus, sarà possibile migliorare la sicurezza stradale e ridurre i sinistri dovuti all’eccesso di velocità.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).