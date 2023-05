TRIESTE (ITALPRESS) – “Questo corso riservato alle reclute della

Polizia locale del Friuli Venezia Giulia, che si svolge

all’interno della Scuola della Polizia di Stato di Trieste,

testimonia l’ottima collaborazione istituzionale tra la Regione e

le articolazioni periferiche dell’Amministrazione centrale: nella

fattispecie con la Questura di Trieste e la Direzione della

Scuola”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alla Sicurezza

Pierpaolo Roberti salutando – alla presenza, tra gli altri, del

questore di Trieste Pietro Ostuni – le 60 reclute della Polizia

locale impegnate nel corso professionale della durata di quattro

settimane che si tiene all’interno della struttura della Scuola

di Polizia di Trieste.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, questo tipo

di corsi ordinariamente vengono svolti a Paluzza nel Centro di

formazione delle Guardie forestali. A causa di motivi

organizzativi legati alla concomitanza di altri percorsi

formativi regionali, grazie alla collaborazione con la Scuola di

Polizia di Trieste “si sono potute tenere le lezioni (teoriche e

pratiche) in questa struttura d’eccellenza a livello nazionale”.

Le reclute della Polizia locale, infatti, partecipano a un ciclo

di formazione intensiva pernottando nella caserma e potendo così

scambiare tra di loro le esperienze professionali, diverse a

seconda del tipo di realtà da cui provengono: comuni piccoli o

città capoluogo.

“I cittadini – ha sottolineato l’assessore -, pur in un contesto

come quello regionale in cui si registra un’alta qualità della

vita, pretendono sempre di più dalla Pubblica amministrazione,

soprattutto in tema di sicurezza. Per questo, quando vedono una

divisa o una pattuglia delle forze dell’ordine hanno fiducia che

la loro sicurezza viene tutelata. L’obiettivo allora – ha

concluso Roberti – deve essere quello di far stare tranquille le

persone dando ogni giorno risposte adeguate, anche con il

bagaglio di competenze che vengono acquisite attraverso momenti

formativi come questo”.

