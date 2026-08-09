Sicurezza rafforzata in Costa Smeralda, a luglio 20 arresti e 135 denunce

OLBIA (ITALPRESS) – Con l’aumento delle presenze turistiche, il Reparto Territoriale dei carabinieri di Olbia ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo, con particolare attenzione alla criminalità, allo spaccio di stupefacenti e alla sicurezza stradale.

Nel corso del mese di luglio: 20 persone arrestate e 135 denunciate, oltre 3000 persone identificate e 2000 veicoli controllati. Nei principali luoghi della movida e del turismo, da Porto Cervo a Porto Rotondo, sono state contestate 178 violazioni al Codice della Strada e sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti. Un dispositivo articolato che ha visto impegnati pattuglie, motociclisti e mezzi elettrici, insieme a due motovedette per i controlli in mare e due elicotteri per la sorveglianza dall’alto. A rafforzare la presenza sul territorio anche la Stazione Mobile, punto di riferimento per turisti e residenti. Un’attività capillare che proseguirà per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenzione e vicinanza ai cittadini e ai numerosi turisti che scelgono la Costa Smeralda per le vacanze.

– foto da video Carabinieri –

(ITALPRESS).