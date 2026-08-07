Emergenza incendi in Sardegna: a Quartu fiamme vicino alle case, tre elicotteri a Desulo

CAGLIARI (ITALPRESS) – Nuova giornata di emergenza incendi in Sardegna. Paura a Quartu Sant’Elena, nel quartiere di Pitz’e Serra, dove un grosso incendio ha minacciato alcune abitazioni. Il rogo di sterpaglie è stato alimentato dal forte vento e le fiamme hanno rapidamente interessato l’area a ridosso delle case in via Danimarca, creando momenti di tensione tra i residenti. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti riuscendo a contenere l’incendio e impedire che le fiamme raggiungessero le case. Presenti anche gli uomini della Protezione civile, la Polizia Locale, i volontari e il personale del Corpo Forestale.

Un altro importante fronte di fuoco si è registrato a Carbonia, in località Podere San Michele, dove le squadre del Corpo Forestale hanno operato con l’ausilio di un elicottero decollato dalla base operativa di Iglesias. Le attività sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Carbonia. Elicotteri impegnati anche a San Nicolò d’Arcidano, nella località Coddu sa Barracca, e a Serramanna in località C. Cixi. Particolarmente preoccupante la situazione a Desulo, dove un incendio in località Su Toni de Girgini ha richiesto due elicotteri e un Super Puma.

– foto Corpo Forestale e Ambientale della Regione Sardegna –

(ITALPRESS).