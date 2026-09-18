ROMA (ITALPRESS) – Educazione idrica, sport e sostenibilità si incontrano al Porto Turistico di Roma, a Ostia, per il tour nazionale di Acea Acqua Edu Camp. L’iniziativa alterna attività formative, giochi a tema nautico e prove pratiche di vela, per far comprendere ai più giovani il valore dell’acqua e l’importanza di tutelarla. Alla tappa di Ostia hanno partecipato gli alunni della classe terza della scuola Nostra Signora di Betlemme di Marino, tra i vincitori del contest cinematografico promosso lo scorso anno nell’ambito di Acea Scuola Educazione Idrica. Presenti anche Carla Consuelo Fermariello, presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, e Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2. “L’acqua è un diritto e la collaborazione con Acea si fa sempre più forte, con un lavoro a stretto contatto e sinergia sulle politiche relative all’acqua della città di Roma. Il nostro obiettivo è conservare e tutelare l’acqua, mettendo a disposizione le competenze della commissione scuola per allargare il progetto ai bambini più piccoli”, le parole di Fermariello.

L’Edu Camp rientra nel progetto Acea Scuola Educazione Idrica, esteso da quest’anno alle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia. Il programma ha coinvolto finora oltre 30 mila studenti nelle attività online e più di 2 mila ragazzi nelle visite guidate agli impianti.

Una piattaforma digitale e l’accesso ai siti gestiti dal Gruppo collegano così formazione teorica ed esperienza diretta. “Vogliamo investire non solo nelle infrastrutture, ma anche nella formazione delle nuove generazioni per sensibilizzarle sull’importanza dell’acqua e dei cambiamenti climatici. Il progetto vuole gettare un seme per creare una vera e propria passione verso i temi dell’acqua e della sostenibilità”, aggiunge Aliscioni.

Tra le iniziative figura il contest nazionale “Gocce di innovazione. L’uso dell’acqua nella tua casa del futuro”, che invita le classi a realizzare un cortometraggio sulle soluzioni capaci di rendere più efficiente la gestione domestica della risorsa: dal risparmio idrico al riuso e al riciclo, fino ai sistemi intelligenti e ai modelli “net zero water”.

Alle classi vincitrici sono destinati voucher per il materiale didattico, mentre i finalisti partecipano all’Edu Camp. Dopo Ostia, il tour toccherà complessivamente otto territori serviti dalle società idriche di Acea: Lazio, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Molise e Sicilia.

– foto mec/Italpress –

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