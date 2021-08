ROMA (ITALPRESS) – Siglato un accordo di collaborazione tra INAIL e Roma Capitale per lo sviluppo di iniziative in tema di salute e sicurezza in ambito lavorativo, in considerazione delle specificità del settore d’interesse dell’Amministrazione Capitolina relativo agli appalti di lavori e servizi e alle attività svolte dalla Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro presenti sul territorio, in attuazione dei principi statutari per lo sviluppo delle politiche attive per l’occupazione.

L’intesa è finalizzata a sensibilizzare lavoratori e aziende che eseguono appalti o erogano prestazioni per Roma Capitale sull’importanza dell’impegno comune sul fronte della salute e della sicurezza; nello stesso tempo vuole sviluppare un percorso condiviso di conoscenza e informazione per la prevenzione dei principali rischi sui luoghi di lavoro e le tutele nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

“Un Comitato Paritetico di coordinamento – si legge nella nota – favorirà il pieno espletamento delle attività per quanto riguarda la formulazione di proposte per un piano di lavoro, l’approfondimento normativo e lo studio di strumenti utili ad elevare il grado di cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti potranno anche valutare l’eventuale partecipazione al Comitato paritetico di coordinamento di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

Inail e Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, metteranno in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e renderanno disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse”.

(ITALPRESS).