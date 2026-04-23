Sicurezza energetica europea, c’è sempre più attenzione alla raffinazione

ROMA (ITALPRESS) - "In Europa, negli anni, quello che è successo è che c'è stata una riduzione di raffinerie. E quindi di fatto si è andati a ridurre proprio la produzione europea in particolare di quelli che noi chiamiamo i "distillati medi", ovvero jet, cherosene e gasolio." A dirlo il presidente di UNEM, Gianni Murano, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. sat/gsl