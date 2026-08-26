Caffè e cacao, impegno dell’Italia per delle filiere più sostenibili e inclusive

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito del programma del Ministero degli Esteri al Meeting di Rimini, il Vice Ministro Edmondo Cirielli ha partecipato a due eventi dedicati alle filiere del caffè e del cacao, con l’obiettivo di approfondire le opportunità di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle competenze locali nei Paesi partner della Cooperazione italiana.

Il primo incontro è stato dedicato all’impegno italiano per una filiera del caffè più resiliente e sostenibile, con particolare attenzione alla formazione e alle opportunità per le nuove generazioni. Il panel ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del settore del caffè di Etiopia, Tanzania e Kenya, insieme a UNIDO, E4Impact ed esponenti del settore privato italiano.

Nel panel dedicato al cacao è stata presentata Cacao Connect, l’iniziativa italiana promossa dal MAECI, nata con l’obiettivo di mettere a sistema diplomazia, cooperazione allo sviluppo, competenze industriali e ricerca, creando una piattaforma comune di collaborazione con i Paesi produttori. L’iniziativa sarà inizialmente rivolta a Costa d’Avorio, Ghana, Guinea, Camerun, Nigeria, Uganda e Repubblica del Congo, con interventi adattati alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi sistemi produttivi.

All’incontro hanno partecipato, accanto alle Ambasciatrici del Ghana e della Costa d’Avorio, rappresentanti di Alliance of Bioversity International and CIAT, Save the Children Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrero e ICAM.

-Foto IPA Agency-

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