Sicurezza, Crosetto “Guerra cibernetica può fare danni come i missili”

"Noi non consideriamo una guerra cibernetica come una guerra, ma in realtà può fare danni tanto quanto un attacco missilistico, aereo o terrestre". Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di un evento in Campania. xc9/trl/gsl