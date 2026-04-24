Sicilia, Schifani “Tempi maturi per il rimpasto, non rispondo a polemiche”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - Sul rimpasto di giunta "i tempi ormai sono maturi. Non rispondo alle polemiche di qualcuno che si lascia andare a battute o altro: io sono qui per lavorare per i siciliani e continuerò a farlo. Il mio interlocutore sono i siciliani, non chi fa battute e polemiche". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del suo sopralluogo a Niscemi. "È tutto al tempo giusto, al momento giusto, con la dovuta riservatezza. Tutto avverrà sicuramente in un clima di condivisione, ma anche di accelerazione. Ormai i tempi sono maturi", ha aggiunto. sat/gtr (Fonte video: ufficio stampa Regione Siciliana)