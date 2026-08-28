Sicilia, Sbardella “La ricandidatura non è una regola ma una prassi”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - «Quella della ricandidatura del presidente uscente è una buona prassi. Non è una regola, non è un dogma ma una buona prassi perché il presidente uscente viene considerato un buon candidato. Quindi è assolutamente allo studio, è sul tavolo la ricandidatura di Schifani. Ovviamente bisognerà discuterne con tutti gli alleati, a cominciare dal suo partito. Fino a questo momento è stato l'unico che aveva aperto dei dubbi, delle altre proposte. Ne discuteremo». Lo ha dichiarato il commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia, Luca Sbardella, a margine della terza giornata di Etna Forum a proposito della ricandidatura del presidente Schifani alle prossime elezioni regionali. xn5/mgg/gsl