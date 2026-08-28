Giochi Mediterraneo, Perillo “C’è rimpianto, adesso puntiamo al bronzo”

TARANTO (ITALPRESS) - "C'è rammarico per la sconfitta, perché eravamo andati in vantaggio. Poi la stanchezza si è fatta sentire e la Tunisia è riuscita a ribaltare la partita". Così il calciatore azzurro Diego Perillo commenta il ko dell'Italia contro la Tunisia nella semifinale del torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L'attaccante, autore del gol che aveva portato l'Italia avanti nel punteggio, guarda già alla prossima sfida, quella che metterà in palio la medaglia di bronzo. "Adesso dobbiamo dare tutto per il bronzo. Vogliamo chiudere questa esperienza nel migliore dei modi e conquistare una medaglia". Perillo ha quindi raccontato l'azione che gli ha permesso di sbloccare il risultato: "Sul gol mi sono fatto trovare nel posto giusto al momento giusto. È sempre importante essere pronti e farsi trovare nella posizione giusta quando arriva l'occasione". xt8/gm/gsl