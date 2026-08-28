Galvagno “Obiettivo approvare Legge di stabilità entro l’anno”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - "Gli obiettivi per l'ultimo anno di questa legislatura sono il buon andamento di quello che, ormai, è diventato consuetudine e cioè approvare la legge di stabilità entro il 31 dicembre. Allo stesso tempo di occuparci dei Comuni, dei servizi, degli Asacom e di quelle cose basilari che oggi mancano alla Sicilia e ai siciliani. Ci auguriamo di potere offrire ancora queste opportunità". Lo ha dichiarato il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, all'Italpress a margine della terza giornata di Etna Forum, a Ragalna, in provincia di Catania. xn5/vbo/gsl