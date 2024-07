Sicilia, Requirez “Potenziare servizi sanitari offerti sul territorio”

PALERMO (ITALPRESS) - "Bisogna incrementare tutti i servizi del territorio su tutta la scala dei livelli assistenziali, dalla prevenzione alla riabilitazione". Così Salvatore Requirez, dirigente generale del Dasoe intervenuto nel corso del convegno dedicato all'attuazione del Dm 77/2022 per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nella Regione Sicilia. "L'indirizzo ministeriale concretizzato dal DM/77 è stato recepito come specifico in quanto atto a ridisegnare l'assetto territoriale - afferma -. La migliore assistenza deve essere orientata ai servizi sul territorio, contribuendo a deospedalizzare tutte le logiche assistenziali che avevano invece operato in precedenza. Destinare dunque gli ospedali ai casi emergenziali, incrementando i servizi offerti dal territorio in tutta la scala dei livelli assistenziali, dalla prevenzione alla riabilitazione".