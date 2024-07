PALERMO (ITALPRESS) – Edison Energia punta sulla Sicilia. La società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail grazie alle Aste del Servizio a Tutele Graduali (STG) si è aggiudicata oltre 130.000 contratti in cinque province della Sicilia Orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa), arrivando al primo luglio a quota 670.000 compreso il portafoglio clienti della controllata AMG Gas (80% Edison Energia – 20% AMG Energia). Un risultato raggiunto, si legge in una nota della società, facendo leva sulla prossimità alla clientela grazie ai numerosi negozi, che hanno superato quota 160, e a una rete di oltre 300 installatori locali.

“La Sicilia è una Regione strategica per Edison Energia, è qui che abbiamo il numero più alto in termini di contratti e negozi. La nostra rete di punti vendita, insieme ai canali digitali e telefonici per il customer care, permette ai clienti di accedere a consulenze qualificate e servizi post-vendita per soluzioni su misura. Questo impegno testimonia la nostra vicinanza ai consumatori e alle comunità locali. Inoltre, ci distinguiamo per un’offerta di luce e gas completamente green per chi sceglie il mercato libero”, afferma Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

In Sicilia, sottolinea la nota, Edison Energia fornisce energia elettrica e gas naturale a privati e aziende ed è presente, oltre che con propri store e punti vendita, anche attraverso AMG Gas Srl. AMG Gas, prosegue la nota, è il principale operatore di mercato nella vendita di gas ai clienti domestici della città di Palermo, nel tempo ha esteso il proprio raggio di azione ai comuni della provincia e, a partire dal 2011, ha inaugurato una nuova fase della propria storia affiancando, alla tradizionale offerta per la fornitura di gas, quella dell’elettricità e successivamente i servizi.

I consumatori che scelgono le offerte luce e gas di Edison Energia sul mercato libero, tutte green, hanno inclusa una piattaforma innovativa per la casa, che permette di accedere a servizi di riparazione, manutenzione e installazione di soluzioni di efficienza energetica (Edison Risolve), evidenzia la nota. Inoltre, si legge sempre nella nota, Edison Energia aiuta i propri clienti a diventare sempre più consapevoli dei loro consumi energetici sia attraverso un sistema di intelligenza artificiale, il servizio gratuito Edison CoCo, che consente il monitoraggio dei consumi e offre consigli personalizzati per ottimizzare la spesa, sia grazie all’offerta nel mondo delle comunità energetiche condominiali che permettono di beneficiare di un modello distintivo e particolarmente conveniente per tutti i partecipanti (per informazioni: [email protected]). Infine, il cliente può accedere a un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta Bonus Spendi& Riprendi.

I vantaggi offerti dall’ecosistema Edison Energia ai clienti siciliani, prosegue la nota, includono una rete di oltre 160 negozi e anche servizi post-vendita dislocati in tutte le province della Regione, garanzia di prossimità e supporto costante alla clientela e ai partner commerciali locali, e una rete di oltre 300 installatori sul territorio per supportare e consigliare i consumatori nel loro percorso verso la decarbonizzazione. I clienti siciliani potranno contattare il numero verde 800119444 per chiarire ogni dubbio e per coloro che non sono ancora clienti sarà possibile ricevere informazioni chiamando il numero 800141414.

Le attività di Edison Energia in Sicilia, sottolinea la nota, si inseriscono nella strategia del Gruppo Edison, società energetica con 140 anni di storia impegnata nella transizione energetica e nel percorso di decarbonizzazione del paese, che ha un forte legame con il territorio e partecipa attivamente alla vita economica e sociale della Regione. La società opera in Sicilia con attività che vanno dalla generazione di elettricità alla vendita al cliente finale di luce, gas e servizi energetici e ambientali. Edison è protagonista della generazione elettrica da fonti rinnovabili grazie a impianti eolici e fotovoltaici in provincia di Trapani, Enna, Messina, Catania e Siracusa per una capacità installata complessiva di 150 MW ed è attiva anche nella mobilità sostenibile con stazioni di rifornimento che erogano Gas Naturale Compresso per automobili, autoveicoli commerciali e veicoli pesanti.

Con l’obiettivo di far parte ulteriormente del vissuto quotidiano del territorio e del suo tessuto sociale Edison è impegnata nella promozione di progettualità con le giovani generazioni. Attraverso Fondazione EOS (Edison Orizzonte Sociale), mette a fattor comune le energie con quelle delle associazioni locali da sempre attive sul territorio. In particolare, a Palermo, la Fondazione ha avviato con le associazioni del territorio il progetto Traiettorie Urbane per coinvolgere gli adolescenti di sei quartieri della città (Danisinni, Zisa, Noce, Kalsa, Sant’Erasmo e Romagnolo) e la comunità educante a essi collegata in un percorso di partecipazione attraverso arte e sport che li vedrà protagonisti per il prossimo triennio insieme alla prossima realizzazione di una comunità energetica solidale. Sempre a Palermo, Fondazione EOS supporta il Centro Padre Nostro nel fornire servizi primari sociali e educativi ai ragazzi del quartiere Brancaccio per prevenire problematiche di dispersione, abbandono scolastico e disagio sociale, conclude la nota.

foto ufficio stampa Edison Energia, Massimo Quaglini, Amministratore delegato della società

(ITALPRESS).

