Sicilia, presidente Ars “Su collegato massima condivisione Parlamento”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sul collegato tutto è andato come doveva andare. Finora non abbiamo mai ragionato sui numeri, ma sulla condivisione di un percorso: avere votato un collegato che conta più di 600 milioni di euro con questa condivisione dell'aula non so quante volte sia successo. Ringrazio sia le forze di maggioranza che quelle di opposizione per essere state collaborative". Lo sottolinea il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno a Palazzo Reale, a margine della conferenza di presentazione dell'evento 'La Sicilia per le donne' in programma il 25 novembre. "Chiudere tutto 24 ore prima sarebbe stata una forzatura, perché avremmo dovuto fare una seduta notturna dopo tante riscritture - aggiunge Galvagno, - In più rischiavamo qualche dimenticanza o stortura. Speriamo di aver prodotto una buona legge, che possa dare risposte a Comuni, associazioni e famiglie: teniamo in particolar modo alla norma sul caro mutui, intervenire in questo senso è doveroso per quelle famiglie che non stanno certamente attraversando il momento migliore", conclude. (xd8/col3/gtr)