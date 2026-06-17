“Resto in Sicilia”, Re “Il consiglio ai giovani è quello di resistere”

PALERMO (ITALPRESS) - "Noi come CNA Nazionale stiamo lavorando con delle proposte per ampliare tutti i bandi che fanno la nuova impresa". Queste le parole di Selene Re, Presidente CNA Nazionale Giovani Imprenditori intervenuta a margine del convegno "Resto in Sicilia. Giovani, imprese, territorio", tenutosi presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna. "Vorremmo ampliarlo sulla trasmissione d'impresa per poter dare accesso quindi ai giovani imprenditori per poter rilevare quelle aziende che altrimenti verranno perse e con loro tutto il saper fare e tutta la conoscenza che è del made in Italy italiano e fa parte del nostro patrimonio. Il consiglio ai giovani - afferma - è quello di resistere, puntando alla bellezza di ritornare nella terra nativa per poter fare impresa. Questo è uno di questi degli eventi in cui faremo delle proposte concrete per la regione, ma anche per la nostra CNA Sicilia che può lavorare per poter far rientrare tutti i nostri coetanei". xi6/pc/mca1