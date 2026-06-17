“Resto in Sicilia”, Alvano “Anci ha dato vita a un manifesto sulla restanza”

PALERMO (ITALPRESS) - "Fino a oggi abbiamo parlato del tema della restanza giovanile con proclami o provando a fare proposte e iniziative che in genere si sono esaurite nell'arco di poco". Queste le parole di Mario Alvano, Segretario Generale ANCI Sicilia intervenuto a margine del convegno "Resto in Sicilia. Giovani, imprese, territorio", tenutosi presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna. "ANCI ha scelto un metodo condiviso dando vita a un manifesto sulla restanza molto essenziale, rispetto al quale abbiamo chiesto la condivisione di forze diverse, tra cui università, forze sociali, economiche e culturali per mettere assieme appunto le migliori energie e individuare alcune proposte concrete da sottoporre all'interlocutore regionale nazionale ed europeo sul piano politico. Ovviamente - spiega Alvano - stiamo parlando di proposte che dovranno concentrarsi su ambiti diversi. Il tema è complesso e per questo ci vuole uno sforzo di metodo, parlando di lavoro e istruzione, ma anche di valutare le proposte che sono state già messe in campo con le ultime leggi finanziarie regionali. Insieme possiamo valutare la loro efficacia e capire come eventualmente portare correttivi e miglioramenti. Credo che già oggi si stia iniziando a lavorare attraverso l'azione delle diverse associazioni e realtà che hanno sottoscritto il manifesto. Si sta lavorando per articolare una serie di proposte, ma non credo che ancora i tempi siano maturi perché queste siano condivise da tutte queste rappresentanze che abbiamo messi assieme". xi6/pc/mca1