PALERMO (ITALPRESS) – Dalle ore 23 di stasera sarà on line l’aggiornata versione del sito www.siciliamotori.it costola della rivista Sicilia Motori che dopo avere celebrato lo scorso anno il 40° anno di vita, confermandosi al terzo posto per anzianità fra tutte le riviste di settore, si appresta adesso pubblicare il numero 500 nel prossimo mese di giugno. Senza pertanto diminuire il proprio impegno nel tradizionale ambito cartaceo (al quale adesso si aggiungerà una collana di libri), Sicilia Motori rafforza e rilancia la propria presenza sul web (dove ha debuttato con un sito vetrina nel 1996), con un nuovo e moderno portale che usufruisce di una sofisticata piattaforma tecnologica che consentirà all’utente una più rapida e soddisfacente “navigazione” e offrirà maggiori e più complete opportunità di informazione. L’aggiornato sito sarà on line dalle ore 23 di stasera ed ai primi 23 lettori che si registreranno verrà dato in omaggio un abbonamento annuale alla versione digitale della rivista.

“Il programma di lavoro e sviluppo del sito non si ferma qui – spiega Dario Pennica, 65 anni, fondatore e Direttore di Sicilia Motori – prevediamo un ulteriore piano migliorativo che vedrà l’introduzione sempre di nuove features in considerazione delle metriche rilevate e dei bisogni dei nostri lettori-navigatori. Mentre siciliamotori.it offrirà con numerosi aggiornamenti quotidiani, ed un intenso lavoro nei week end di gare, un’informazione tempestiva (ma verificata perchè non rinunceremo alla nostra anima da puntigliosi cronisti pur di arrivare primi nel dare una notizia), ed utilizzando il vasto archivio del quale disponiamo proponendo rubriche e argomenti da leggere, la rivista continuerà ad assolvere al suo ruolo di narratrice della storia passata e presente del motorsport siciliano”.

“Web ed edicola – continua Pennica – saranno i due canali sui quali viaggerà l’informazione che produciamo, integrando le due colonne, sito e rivista periodica, con altre pubblicazioni (l’annuario e la collana di libri che presto debutterà con il primo volume dedicato ai ’50 anni di rallies in Sicilià) ed iniziative rivolte al grande pubblico come gli Expo in programma a Palermo (30 giugno-2 luglio) e Catania (7-9 luglio). Oltre a No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile che organizziamo con i colleghi dell’Agenzia di Stampa Italpress e la cui 12^ edizione è in programma a Palermo per giovedì 12 ottobre”.

Il sito www.siciliamotori.it comparirà con una nuova grafica e lettering, pur senza stravolgerne l’aspetto così da non disorientare il lettore abituale, ma soprattutto dimostrerà immediatamente con la velocità di caricamento e navigazione l’aggiornamento nella tecnologia del quale beneficia, così da garantire all’utente la migliore esperienza. Il “nuovo” sito è stato realizzato su piattaforma WordPress Vip da Digitrend, tech company specializzata nella trasformazione digitale delle Imprese editoriali. Digitrend è l’unico partner italiano di Automattic, l’azienda americana fondata dal creatore di WordPress. Siciliamotori.it usufruisce adesso di soluzioni tecnologiche all’avanguardia e performanti che saranno centrali nella strategia di crescita ed affermazione – anche in ambito digitale – della testata (già preciso punto di riferimento da oltre 40 anni per il motorsport e l’automotive in genere). Oltre al CMS WordPress con hosting di tipo Vip il nuovo sito è integrato infatti con diversi tool della piattaforma Wonder di Digitrend quali ad esempio Digistream, per supportare la video strategy e la massimizzazione dei risultati pubblicitari del giornale o il Content Wall, per creare un rapporto di fiducia e offrire spazi riservati destinati ad accogliere e curare in modo dedicato gli utenti che si registrano al sito.

Attualmente lo staff di Sicilia Motori è impegnato nella realizzazione della live “Warm-Up” iniziata lo scorso 30 gennaio che ogni lunedì (dalle ore 21) in diretta sui canali YouTube e Facebook mette insieme i piloti siciliani di automobilismo delle diverse specialità per una “chiacchierata” che diviene un anello di congiunzione fra la stagione 2022 e quella 2023 che si appresta a partire. Nel corso dei primi otto appuntamenti hanno partecipato oltre 50 ospiti totalizzando più di 7000 spettatori. Fra gli ospiti del prossimo appuntamento, lunedì 27, dedicato ai piloti di rallies vi sarà anche il pluricampione italiano Paolo Andreucci.

foto ufficio stampa Sicilia Motori

(ITALPRESS).

