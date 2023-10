Sicilia, Magliozzo “Medici di medicina generale fulcro prevenzione”

PALERMO (ITALPRESS) - “Noi siamo veramente il fulcro della prevenzione, ruolo che ci è riconosciuto anche dal ministero della Salute, esattamente dal dipartimento strategico della prevenzione, perché il nostro ruolo fondamentalmente si basa sul rapporto di fiducia, che vuol dire che la gente sceglie il medico di medicina generale da cui vuole essere seguita o curata". A dirlo Francesco Magliozzo, presidente Simg Palermo, in occasione dell’incontro a Palermo tra oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana, istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, per parlare al mondo della Scuola del tema della prevenzione in oncologia. "Nel seguire le persone un ruolo fondamentale ce l'hanno gli screening oncologici: in questo caso il nostro ruolo è quello di coinvolgere, di fare counseling, quindi informare le persone, perché io ritengo che l'informazione sia fondamentale", ha aggiunto. col3/mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa convegno)