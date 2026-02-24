Sicilia, l’Anas riapre il ponte Dittaino lungo la SS192

CATANIA (ITALPRESS) - Anas ha riaperto al transito veicolare il ponte Dittaino, situato al km 43,270 della strada statale 192 "Della Valle del Dittaino", fra i comuni di Catenanuova (EN) e Castel di Iudica (CT). Il ponte ha un'importante funzione di raccordo fra queste due cittadine. "Oggi diamo viabilità a un ponte chiuso da oltre un anno, dalla valenza strategica, soprattutto perché collega due comprensori come Catena Nuova e Castel di Iudica. Grazie a un restyling complesso portato avanti con competenze e professionalità dai tecnici ANAS", ha detto Nicola Montesano, responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia. col3/mca2 (Fonte video: Anas)