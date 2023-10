Sicilia, Laccoto “Valutare dg salute anche per risultati prevenzione”

PALERMO (ITALPRESS) - "Come Sesta Commissione abbiamo già più volte dibattuto sul tema e abbiamo anche dato delle indicazioni. Io ritengo che con il momento che stiamo vivendo, con la nomina dei nuovi direttori generali, uno degli elementi possa essere quello di valutare l'operato dei Direttori Generali per i risultati e quindi anche per la prevenzione”. Lo ha detto Giuseppe Laccoto, presidente della commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana, in occasione dell’incontro a Palermo tra oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana, istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, per parlare al mondo della Scuola del tema della prevenzione in oncologia. col3/mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa convegno)