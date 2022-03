Sicilia, Donzelli: “Non avrebbe senso non ricandidare Musumeci”

"In tutta Italia è sempre valsa la regola della conferma dell'uscente. Per cui non avrebbe senso non ricandidare Musumeci, se ha ben governato. E Musumeci ha ben governato". Così il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, oggi a Palermo. vbo/mrv