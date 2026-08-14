Siccità Lago Maggiore, intesa Italia-Svizzera: rilascio straordinario dal Lago di Lugano

ROMA (ITALPRESS) – Per fronteggiare la criticità di risorsa idrica del Lago Maggiore e sostenere il comparto risicolo di valle, l’erogazione a Ponte Tresa dal Lago di Lugano (Ceresio) salirà da 3 a 8 metri cubi al secondo: i due bacini sono collegati e l’incremento confluirà in gran parte nel Lago Maggiore.

La misura è emersa durante la riunione dell’Organismo Bilaterale italo-elvetico di Consultazione sulla regolazione dei livelli del Lago Maggiore e sulla gestione delle risorse idriche del bacino afferente al Lago, convocata d’urgenza il 10 agosto dal Ministero sulla base delle analisi fornite dall’Autorità di Bacino del Distretto del Po. La delegazione italiana — composta dal Ministero e dalle Regioni Lombardia e Piemonte — ha accolto con favore la soluzione proposta dalla parte elvetica.

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