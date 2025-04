ROMA (ITALPRESS) – Debutterà a partire dal prossimo 25 dicembre al Teatro Diana di Napoli “Fake news“, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani e prodotto da Best Live che, il prossimo anno, sarà poi in tour nei principali teatri italiani.

“Dopo il successo dell’ultimo spettacolo ‘Fiesta’ che ha celebrato i 20 anni dello show cult degli anni 2000 – dice Siani – ricordando e ripercorrendo gli anni, i tormentoni e le battute entrate nell’immaginario di una generazione, ora sentivo la necessità di ritornare con uno spettacolo nuovo, che partisse dalla mia performance televisiva proposta in esclusiva per Prime Video ‘Off line’, ma che mantenesse i ritmi incalzanti che contraddistinguono il mio storico ‘Fiesta’. Da questa combinazione nasce Fake news'”.

“Un titolo che suggerisce platealmente lo stress a cui siamo sottoposti nell’identificare la quantità di notizie false che ogni giorno dobbiamo riscontrare. Le bugie, l’alterazione della verità e le falsità – continua Siani – si sono inserite e permeate nel nostro tessuto sociale, modificando i nostri comportamenti e facendoci reagire spesso in maniera spropositata a notizie prive di alcun fondamento. Ma ‘Fake news’ è anche l’immensità di bugie che diciamo spesso ai nostri amori, colleghi, parenti e amici. Per difenderci o per sentirci per un giorno quello che non siamo. Gli argomenti toccati in questo nuovo show saranno numerosi. Tutto in monologo, nel luogo in cui la finzione è realtà pura. Il teatro”, conclude Siani.

