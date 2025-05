Siakam show, Indiana sbanca New York e vola sul 2-0

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Pacers tornano a casa con in tasca mezzo biglietto per le Finals Nba. Dopo aver eliminato Milwaukee e Cleveland, Indiana sbanca per la seconda volta il Madison Square Garden e si assicura la possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico.

A prendersi la scena stavolta è Pascal Siakam, che sfodera la sua miglior prestazione in carriera nei play-off (39 punti) mettendo il timbro sul 114-109 sui Knicks che vale il 2-0. “Ma la strada è ancora lunga e più avanti andremo, più dura sarà”, avverte Siakam in vista di gara 3 domenica a Indianapolis, dove è in programma nella stessa giornata la mitica 500 Miglia.

I ragazzi di Rick Carlisle si confermano squadra da trasferta in questi play-off: dopo la sconfitta in gara 3 a Milwaukee sono arrivati sei successi consecutivi. Detto di Siakam, nei Pacers brillano anche Myles Turner (16 punti) e il solito Tyrese Haliburton (14 punti, 11 assist e 8 rimbalzi) in una partita che si decide nell’ultimo quarto quando, con un parziale di 13-4, Indiana prova a scappare. New York (Brunson il migliore con 36 punti e 11 assist, 20 punti a testa per Bridges e Towns) riesce anche a risalire fino al -1 (109-110) a 14″ dalla sirena ma i Pacers fanno 4/4 ai liberi con Nesmith e Turner mentre il tentativo di tripla in mezzo di Brunson non va a buon fine.

“Ci servono più giocate vincenti nel quarto quarto”, sentenzia coach Thibodeau, chiamato ora a una vera e propria impresa: in una finale di Conference nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare una serie dopo aver perso le prime due gare in casa. Una statistica che fa sognare Indiana, a caccia della sua seconda apparizione di sempre alle Finals Nba dopo quella del 2000, anche allora superando i Knicks nell’ultimo atto della Eastern Conference. Poi Reggie Miller e compagni si inchinarono per 4-2 ai Lakers di Kobe e Shaq: in panchina c’era Larry Bird, che aveva fra i suoi assistenti proprio Carlisle. A distanza di 25 anni lui e i Pacers potrebbero avere la chance di chiudere il cerchio.

