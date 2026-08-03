Tuffi, bronzo europeo per Santoro-Belotti nel sincro 3 metri

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Stefano Belotti e Matteo Santoro conquistano la medaglia di bronzo nel trampolino 3 metri agli Europei di Parigi. Gli azzurri, quinti dopo la penultima rotazione, trovano un ultimo tuffo da 80.50 per agguantare il terzo gradino del podio e toglierlo alla Gran Bretagna di Anthony Harding e Jack Laugher (385.59).

Sono 386.07 i punti totalizzati da Belotti e Santoro, che beffano per mezzo punto i britannici e terminano dietro solamente ai tedeschi Lou Noel Guy Massenberg e Jonathan Gisbert Schauder, oro con 423.84 punti, e agli Atleti Neutrali Evgenii Kuznetsov e Nikita Shleikher, argento con 408.99 punti. Si tratta della nona medaglia per l’Italia agli Europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi e la terza di bronzo, che si aggiunge a tre ori e ad altrettanti argenti.

“Mi è capitato molte volte di giocarmi tutto all’ultimo tuffo ed è ancora più bello prendere il bronzo in extremis. Ci siamo divertiti molto durante la gara e in generale a tuffarci insieme. Sto lavorando molto su me stesso nella gestione di questo torneo e della pressione e sono molto contento di come mi sono vissuto le altre manifestazioni”. Così Matteo Santoro, ai microfoni di Sky Sport, dopo la medaglia di bronzo conquistata. “Avevo visto che gli inglesi avevano fatto 75 punti e sapevo sarebbero serviti 80 punti. Sono salito sul trampolino con grandi sensazioni e non era mai capitato prima. Abbiamo ancora alcuni tuffi da stabilizzare, ma l’ultimo tuffo negli ultimi anni è stato un nostro cavallo di battaglia. Cerchiamo sempre di mantenere un equilibrio in allenamento e di gestire tutte le componenti”, aggiunge Belotti.

– Foto Ipa Agency –

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