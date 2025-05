Si stringe la collaborazione Navantia-Leonardo, nuovi accordi per soluzioni navali

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso della Fiera Internazionale della Difesa FEINDEF, in programma a Madrid in questi giorni, Navantia e Leonardo hanno comunicato di aver firmato, la settimana scorsa, un accordo di collaborazione per promuovere soluzioni navali nel settore della Difesa.

L’intesa, che conferma una partnership decennale per lo sviluppo del programma delle fregate F110 dell’Armata spagnola, è stata sottoscritta dall’amministratore delegato di Navantia, Gonzalo Mateo, e dal direttore marketing e vendite di Leonardo Electronics, Davide Fazio, prevede che i due gruppi uniscano le forze per integrare la propria gamma di prodotti.

Navantia punta a soddisfare le esigenze in evoluzione dei mercati nazionali e internazionali con la propria gamma di soluzioni per unità navali – tra cui pattugliatori, portaerei, corvette e fregate – Leonardo contribuirà con le propria suite completa di sensori e sistemi d’arma perfettamente adattabili a ogni tipologia di unità e missione.

I sistemi di Leonardo, infatti, sono ampiamente collaudati sulle navi Navantia, essendo già installati e operativi su fregate spagnole e unità BAM, oltre ad essere impiegate anche da marine militari di altri Paesi.

