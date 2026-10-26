Si spaccia per carabiniere per ottenere gioielli in oro, 39enne arrestato in flagranza a Roma

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, gravemente indiziato di aver tentato di truffare un compro oro, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma e utilizzando una placca contraffatta.

L’episodio è avvenuto in via Oderisi da Gubbio, dove i Carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno accertato che l’uomo avrebbe tentato di farsi consegnare dal dipendente dell’esercizio commerciale alcuni gioielli in oro, asseritamente ritenuti provento di un furto in abitazione. Il tentativo sarebbe stato preceduto da una telefonata effettuata da un complice, che avrebbe contattato il dipendente per preparare la consegna dei preziosi.

Le successive attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno inoltre consentito di raccogliere elementi a carico del 39enne in relazione a un analogo tentativo, commesso nella stessa mattinata ai danni di un altro compro oro, in via Lamarmora.

Anche in questo caso, l’uomo avrebbe cercato di ottenere i monili facendo leva sulla falsa qualifica di appartenente alle forze dell’ordine. Oltre al tentativo di truffa, la condotta contestata riguarda anche l’utilizzo e il possesso di segni distintivi contraffatti, impiegati per accreditarsi indebitamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato presso la Casa circondariale di Regina Coeli, dove il suo arresto è stato convalidato.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).