Cortei, Rocca “Grazie alle forze dell’ordine per aver tutelato la sicurezza di Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero rivolgere il mio ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che ieri, a Roma, hanno affrontato una giornata complessa con professionalità e senso del dovere. Il loro lavoro ha consentito di contenere gli episodi di violenza, tutelare cittadini e manifestanti pacifici ed evitare conseguenze più gravi per la città. Al prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, esprimo il mio apprezzamento per l’impegno nella gestione dell’ordine pubblico. Manifestare pacificamente è un diritto che va garantito. Aggredire chi indossa una divisa e danneggiare beni pubblici e privati è inaccettabile. A chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza va la piena vicinanza della Regione Lazio”. Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

– foto di repertorio IPA Agency –

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