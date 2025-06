Si riunisce il CIAE dopo cinque anni, Foti “Definite priorità per il prossimo bilancio UE”

ROMA (ITALPRESS) – A distanza di cinque anni dall’ultima riunione, si è tenuto presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) presieduto – su delega del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni – dal ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti. Al centro dei lavori – cui hanno partecipato i membri dell’Esecutivo o i rappresentanti delegati, le principali associazioni, enti e amministrazioni pubbliche italiane – la definizione della posizione nazionale in ordine al prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’Unione Europea.

“Abbiamo raccolto diversi contributi strategici e concreti nel Comitato di oggi che consentiranno di delineare puntualmente la posizione dell’Italia. Le priorità condivise emerse rappresentano la nostra visione per un’Europa più competitiva, coesa e capace di rispondere alle sfide comuni. Su queste basi definiremo il documento che porteremo al tavolo europeo per la discussione sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale. L’Italia farà sentire con determinazione la propria voce, lavorando insieme agli altri Stati membri per costruire convergenze e promuovere un’agenda europea che punti alla crescita e che sia all’altezza delle aspettative dei cittadini e delle sfide globali”, spiega il ministro Foti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).