Salvini “Ponte sullo Stretto prima grande opera pubblica già indagata prima di essere cominciata”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Ponte è la prima grande opera pubblica che è già indagata prima di essere cominciata”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, agli Stati generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma. “Un treno merci per coprire quei 3 km tra la Calabria e la Sicilia ci mette 180 minuti, un treno passeggeri 120 minuti. I tecnici mi dicono che col Ponte si scende a 15. Credo che investire 13,5 miliardi di euro per unire l’Italia all’Europa sia qualcosa di dovuto: andiamo avanti”, sottolinea. “Conto che agosto sia il mese in cui verranno delle risposte positive”, aggiunge.

“Sono state Olimpiadi straordinarie, non ci aspettavamo statue equestri ma neanche delle inchieste, che non commento. Purtroppo, per qualcuno in Italia se fai impresa sei un presunto colpevole o hai qualcosa da nascondere”, ha detto su Milano-Cortina.

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