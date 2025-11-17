ROMA (ITALPRESS) – La collaborazione tra Palomar (a Mediawan Company) e UniCredit, avviata già nel 1990, ha avuto un nuovo slancio nel 2014 con il finanziamento della tv collection su Montalbano. La serie di tv movies “Il commissario Montalbano” ha ottenuto un successo straordinario, sin dal debutto, confermandosi come prodotto di punta nel corso della sua messa in onda ventennale e diventando la serie più seguita del panorama televisivo contemporaneo, italiano e non solo. A partire da questa partnership, il sostegno finanziario di UniCredit a Palomar si è confermato attraverso opere di qualità produttiva e forte impegno sociale quali le serie tv “Braccialetti rossi”, “Il nome della rosa” “Call My Agent – Italia”, “I delitti del BarLume” e “Il giovane Montalbano”, i film “Il treno dei bambini”, “Palazzina LAF”, la “La paranza dei bambini”.

L’ultimo esempio di una sinergia storica e orientata al finanziamento di opere di qualità e di alto interesse culturale è “Duse” di Pietro Marcello, presentato in Concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia del 2025. Palomar è una casa di produzione cinematografica e televisiva, fondata nel 1986 da Carlo Degli Esposti e ha sede a Roma. La Società è leader di settore con una comprovata esperienza nella realizzazione di film di qualità, tv drama e documentari, nel tempo ha stretto collaborazioni con i migliori talenti italiani e internazionali, proponendosi come interlocutore privilegiato nell’ambito delle co-produzioni europee. La sua library vanta più di 100 produzioni, tra le quali alcuni dei maggiori successi nella fiction televisiva italiana degli ultimi venti anni, da “Il commissario Montalbano” alle più recenti serie TV “Il nome della rosa”, “Braccialetti rossi”, “I delitti del BarLume”, “Màkari”, “Vanina”, “Il conte di Montecristo” e molti altri.

A febbraio 2019 Palomar ha avviato con il gruppo francese Mediawan, tra i leader europei nel settore audiovisivo, una partnership che nel corso degli anni successivi ha portato Mediawan a detenere il controllo azionario della società prevedendo il mantenimento della direzione di Palomar in capo al fondatore Carlo Degli Esposti, che al contempo è stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione e del comitato strategico della capogruppo.

“La collaborazione con Palomar – ha commentato Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit – conferma il nostro forte impegno a supporto del comparto cinematografico italiano, strategico per l’economia nazionale. Nel Lazio vengono gestiti la gran parte dei finanziamenti che UniCredit concede al comparto cinematografico in Italia. Abbiamo lanciato già da qualche anno ‘One4Cinema’, un piano predisposto per supportare tutti i segmenti della filiera audiovisiva, dalla produzione alle industrie tecniche, dalla distribuzione alle sale, che prevede il sostegno agli investimenti con un’offerta dedicata, un Expertise Center dedicato al settore audiovisivo con sede a Roma e una gamma di soluzioni finanziarie e servizi di consulenza specializzati e innovativi. La banca sostiene, già da qualche anno, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo che si svolge a Roma a ottobre”.

“Il pluriennale rapporto con UniCredit – afferma Carlo Degli Esposti, presidente Palomar – si è rafforzato nel corso degli anni diventando un punto di riferimento per la nostra società. La presenza di un primario operatore come UniCredit con un focus sul comparto attraverso professionisti UniCredit dedicati e forme di finanziamento ideate ad hoc per il settore audiovisivo rappresenta un valore aggiunto per la nostra società e per l’intera filiera produttiva contribuendo in modo rilevante a creare i presupposti per la crescita del comparto a livello nazionale e internazionale”.

– foto ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).